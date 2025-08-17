Умер британский актер Теренс Стэмп

Актерская карьера Теренса Стэмпа началась в 1960-х годах в Лондоне. Первой знаковой работой актера был фильм «Билли Бад» (Billy Budd, 1986), за роль в котором он был номинирован на «Оскар». Позже он стал известен за роль в фильмах «Супермен» (Superman, 1978) и «Супермен 2» (Superman II, 1980), в которых он сыграл злодея генерала Зода. На позднем этапе своей карьеры Стэмп сыграл канцлера Валорума в фильме «Звёздные войны: Эпизод I — Скрытая угроза» (Star Wars: Episode I — The Phantom Menace, 1999). Одними из его последних работ являются фильмы «Горькая Жатва» (Bitter Harvest, 2017) и «Прошлой ночью в Сохо» (Last Night in Soho, 2021).