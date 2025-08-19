Роман (Евгений Цыганов) и Елена (Светлана Ходченкова) легко могут позволить себе красивую посуду и дорогую одежду, но лишены того, что не купишь за деньги, — в их безупречном стеклянном замке нет любви и тепла. Оформив опеку над 11-летней сиротой Мартой (Дарья Полунеева), Рома обеспечивает себе пост в совете директоров, а Лена — «полный комплект» детей (у пары уже есть сын-подросток). Появление Марты заставляет всех членов семьи вспомнить, что у них есть чувства, но даже поездка в Индию, о которой мечтала девочка, не может полностью вернуть их к жизни.