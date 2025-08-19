«День рождения Сидни Люмета»
Награды 33-го фестиваля российского кино «Окно в Европу»: Приз киноведов, кинокритиков и кинопрессы, III место программы «Выборгский счет», Главный приз конкурса игрового кино.
Краснодарский край, нулевые. 17-летний Дато (Артем Кошман) читает стихи коровам и мечтает стать кинорежиссером. Хлебнувшая немало горя бабушка (Джульетта Степанян) удерживает Дато комфортом – чистые полы да горячие хачапури, — лишь бы выучился на бурильщика и остался в их маленьком поселке. Бездна непонимания разверзнется между бабушкой и внуком, когда на пороге их дома появится мать юноши (Мариэтта Цигаль-Полищук).
Согретый кубанским солнцем, свежей выпечкой и уютным зерном устаревшей видеокамеры, фильм дебютанта Рауля Гейдарова полтора часа катает зрителей на эмоциональных аттракционах. То окутывает нежностью и опьяняет долгожданным счастьем, то обдает ледяной грустью и затягивает в темноту отчаяния. В конечном итоге картина отдает зрителю свое тепло — человеческое, семейное, синефильское, ласково сбереженное в темноте кинозала.
«Геля»
Награды фестиваля: спецприз жюри «За энергию на экране».
Муж, отец и ловкий угонщик Саня Шустиков (Илья Малаков) не берет новых заказов — вот-вот должен родиться долгожданный сын. Но ради 300 тысяч он соглашается перегнать из Питера в Выборг перламутровый Гелендваген. Встреча с капитаном полиции Сергеем Ореховым (Антон Васильев) превращает плевое дело в опасную, но веселую гонку с двумя бандитскими группировками, спецназом и коррумпированными полицейскими, в которой Сане позарез нужно победить, чтобы успеть на роды.
Новая работа режиссера «ЮЗЗЗа» Стаса Иванова наследует ранним криминальным комедиям Гая Ричи и гармонично встраивается в тренд на гуманные сказки для взрослых — с погонями, но без аварий, с перестрелками, но почти без жертв. Бодро, лаконично, безопасно для психики, на добреньком.
«Встречные»
Награды фестиваля: спецпризы жюри «За искренность и человечность», «За актерский дуэт» (Дмитрий Куличков и Виктория Тихомирова).
Душевные беседы в поезде под стук колес и самогон приводят к тому, что молодой кинорежиссер Санька Лугин (Филипп Ершов) не доезжает на премьеру своего нового фильма в Москву. Вместо этого он совершает короткую, но насыщенную экскурсию в реальную жизнь вместе с заводским работягой Геной (Дмитрий Куличков).
Если кино, по мнению Сашиных попутчиков, — лишь плоские картинки, то жители русской глубинки оказываются максимально объемными: и поющая при свечах бабушка Гены; и упрямый водитель автобуса, едва способный прокормить шестерых детей; и молчаливая продавщица, оставившая мечту ради большой любви. Честный и проникновенный полнометражный дебют режиссера Камилы Рамазановой («Френдзона»), как и случайные встречные, если не меняет человека, то может сделать его чуточку лучше.
«Жемчуг»
Награды фестиваля: спецприз «Окно ВКонтакте», I место программы «Выборгский счет», спецприз жюри «За соединение миров».
Роман (Евгений Цыганов) и Елена (Светлана Ходченкова) легко могут позволить себе красивую посуду и дорогую одежду, но лишены того, что не купишь за деньги, — в их безупречном стеклянном замке нет любви и тепла. Оформив опеку над 11-летней сиротой Мартой (Дарья Полунеева), Рома обеспечивает себе пост в совете директоров, а Лена — «полный комплект» детей (у пары уже есть сын-подросток). Появление Марты заставляет всех членов семьи вспомнить, что у них есть чувства, но даже поездка в Индию, о которой мечтала девочка, не может полностью вернуть их к жизни.
Противопоставляя Марту и Елену, тепло и холод, блестки и нюд, режиссер Тинатин Баркалая («Сказки Гофмана») мастерски раскрывает неудержимую витальность первой героини и холодную безжизненность второй. Но рецепт счастья в картине читается нечетко и, хочется верить, не ограничивается критикой материальных благ.
«Большая земля»
Награды фестиваля: диплом от Гильдии продюсеров, приз президента фестиваля — оператору-постановщику Михаилу Дементьеву.
Марфа (Анастасия Куимова) приезжает с маленьким сыном на уединенный остров в Тихом океане, где она росла с отцом и сводным братом. Убегая от семейных проблем, героиня сталкивается со своим мрачным прошлым, о котором не дает забыть огромный кит, подплывающий к берегу и переворачивающий лодки.
По-скандинавски холодная и немногословная драма Юлии Трофимовой («Госпожа») очаровывает приморскими пейзажами и цепляет не столько основным сюжетом, сколько побочными линиями. Одна из них развивается в соседнем доме с маяком, где тихо хранят свою тайну супруги в исполнении Владислава Ветрова и Евгении Дмитриевой. Вторую разыгрывают в памяти героини юные бунтари Рузиль Минекаев и Капитолина Соболь. Три истории двигаются по-разному, но несут в себе одну простую мысль: от травм прошлого и неутихающей боли не спрячешься даже на краю света.