Дочь Энди Макдауэлл пытается свести ее со звездой 90-х

Маргарет Куэлли призналась в этом во время в интервью
Маргарет Куолли
Маргарет КуоллиИсточник: Legion-Media.ru

Дочь актрисы Энди Макдауэлл, 30-летняя Маргарет Куэлли, призналась в шоу Джимми Фэллона, что решила вмешаться в личную жизнь матери. И даже нашла потенциального кандидата для романтических отношений — легендарного Билла Мюррея.

«Я пыталась свести Билла Мюррея со своей мамой», — заявила Маргарет во время игры «правда или действие».

Фэллон сначала подумал, что это шутка. Однако девушка пояснила, что все серьезно. Она недавно встретила Мюррея и поговорила с ним о съемках культовой комедии «День сурка» 1993 года, где он и Энди играли влюбленных.

Как выяснилось, за кадром актерам было нелегко ладить друг с другом: «Она долго укладывала волосы и не запомнила свои реплики», — передала Маргарет слова Мюррея Маргарет.

Энди Макдауэл, Билл Мюррей: «День сурка»
Энди Макдауэл, Билл Мюррей: «День сурка»Источник: кадр из фильма «День сурка»

Интересно, что сейчас оба живут в Чарльстоне, Южная Каролина, и это натолкнуло Куэлли на идею: «Они злятся друг на друга, но, возможно, он пытается загладить свою вину. А что, она свободна, он свободен. Они оба сумасшедшие. Почему бы им не объединиться?»

Маргарет дала Мюррею свой номер на случай, если он захочет встретиться с матерью. «Если у него есть хоть капля здравого смысла, то он будет самым счастливым парнем на свете», — заключила она.

Ранее Маргарет Куэлли снялась в кожаном платье-бюстье для глянца.