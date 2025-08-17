Дочь Энди Макдауэлл пытается свести ее со звездой 90-х

Дочь актрисы Энди Макдауэлл, 30-летняя Маргарет Куэлли, призналась в шоу Джимми Фэллона, что решила вмешаться в личную жизнь матери. И даже нашла потенциального кандидата для романтических отношений — легендарного Билла Мюррея.
«Я пыталась свести Билла Мюррея со своей мамой», — заявила Маргарет во время игры «правда или действие».
Фэллон сначала подумал, что это шутка. Однако девушка пояснила, что все серьезно. Она недавно встретила Мюррея и поговорила с ним о съемках культовой комедии «День сурка» 1993 года, где он и Энди играли влюбленных.
Как выяснилось, за кадром актерам было нелегко ладить друг с другом: «Она долго укладывала волосы и не запомнила свои реплики», — передала Маргарет слова Мюррея Маргарет.
Интересно, что сейчас оба живут в Чарльстоне, Южная Каролина, и это натолкнуло Куэлли на идею: «Они злятся друг на друга, но, возможно, он пытается загладить свою вину. А что, она свободна, он свободен. Они оба сумасшедшие. Почему бы им не объединиться?»
Маргарет дала Мюррею свой номер на случай, если он захочет встретиться с матерью. «Если у него есть хоть капля здравого смысла, то он будет самым счастливым парнем на свете», — заключила она.
Ранее Маргарет Куэлли снялась в кожаном платье-бюстье для глянца.