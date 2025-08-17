Ричмонд
Галь Гадот объяснила провал «Белоснежки»

Актриса была уверена, что фильм ждёт огромный успех
Кадр из фильма «Белоснежка»
Кадр из фильма «Белоснежка»

Галь Гадот, исполнившая роль властной мачехи в фильме Disney «Белоснежка», рассказала о причинах провала картины. По словам актрисы, проблема заключалась не в сюжете и не в актёрском составе, а в политическом давлении, которое повлияло на восприятие фильма публикой.

«Съёмки доставили мне огромное удовольствие. Мне даже понравилось работать с Рэйчел Зеглер — мы смеялись, разговаривали, и это было весело. Я была уверена, что фильм ждёт огромный успех», — призналась Гадот в интервью Deadline.

Однако зрители оказались не столь благосклонны. Основная критика досталась Зеглер, сыгравшей Белоснежку: публике показалось, что актриса слишком далека от каноничного образа принцессы и уступает Галь по харизме.

«А потом случилось седьмое октября, и на знаменитостей в Голливуде стало оказываться давление. Это сильно повлияло на фильм, и он не окупился в прокате», — пояснила Гадот.

Актриса подчеркнула, что, несмотря на финансовый провал картины, работа над ней была для неё радостной и ценной.

Ранее Галь Гадот снялась в откровенной фотосессии.