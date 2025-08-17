Ричмонд
Оскар Кучера задолжал налоговой 171 тыс. рублей

PostNews: актер не оплатил налоги по ИП
Оскар Кучера
Оскар КучераИсточник: Legion-Media.ru

Актер Оскар Кучера не оплатил налоговую задолженность. Об этом сообщает PostNews.

По данным издания, у Кучеры числится долг по ИП в размере 171 тыс. рублей. Физлицо артиста зарегистрировано в 2007 году. Оно связано с деятельностью в области художественного творчества.

Кучера известен по ролям Кирилла Порохни в сериале «Улицы разбитых фонарей» и капитана Куренкова в проекте «Солдаты». Он также озвучивал зебру Марти в мультфильме «Мадагаскар».

В июне Оскар Кучера поддержал актера Виталия Гогунского после скандальных слов последнего о женщинах, которые якобы должны быть в хорошем настроении рядом с мужчиной. Кучера считает, что слова звезды «Универа» могли быть вырваны из контекста, а сам актер якобы хотел сказать, что мужчина несет ответственность за эмоциональное состояние женщины.