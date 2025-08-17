Оскар Кучера задолжал налоговой 171 тыс. рублей

В июне Оскар Кучера поддержал актера Виталия Гогунского после скандальных слов последнего о женщинах, которые якобы должны быть в хорошем настроении рядом с мужчиной. Кучера считает, что слова звезды «Универа» могли быть вырваны из контекста, а сам актер якобы хотел сказать, что мужчина несет ответственность за эмоциональное состояние женщины.