Возлюбленная ДиКаприо опубликовала фото топлес

Возлюбленная актера Леонардо ДиКаприо, супермодель Виттория Черетти, снялась топлес. Девушка опубликовала фотографию в соцсети.
27-летняя Виттория Черетти была запечатлена в полосатых плавках без лифа бикини. Супермодель также надела часы, кольцо и браслет. Манекенщица собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Звезда подиумов пила воду, прикрыв одной рукой обнаженную грудь.
Леонардо ДиКаприо долгое время встречается с супермоделью Витторией Черетти. В марте манекенщица впервые рассказала о романе с артистом. Звезда подиумов в разговоре с журналистом не стала называть имени своего возлюбленного. По словам манекенщицы, они познакомились в Милане. Виттория Черетти заявила, что не хотела бы раскрывать подробности. Супермодель отметила, что ей не нравится, когда женщин называют «чьими-то девушками».
Ранее Леонардо ДиКаприо объяснил, почему встречается только с молодыми девушками.