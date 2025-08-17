«Садимся, будем есть»: режиссер Грымов вспомнил, как Олег Табаков удивил его в антракте спектакля

«Олег Павлович был удивительным человеком. Прежде всего это большой русский актер, но для меня он был всегда еще и очень “аппетитным”. Табаков — “вкусный” человек, никогда не терял аппетит к жизни, очень располагал к себе. Как-то, помню, приходил к нему в гримерку — мы собирались делать с ним спектакль. Я пришел к нему в антракте, и он сразу же сказал: “Все, садимся, будем есть”. И достал какие-то вкусности. Очень важно, когда человек умеет получать удовольствие от маленьких вещей, той же еды. Это на меня произвело теплейшее впечатление», — признался Грымов.