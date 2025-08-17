«Завидовала ему белой завистью»: Вера Алентова рассказала, чем восхищал ее Олег Табаков

«В студенческие годы мы обожали его искрящийся талант. В “Современник” нам, студентам, попасть было очень трудно, но мы не сдавались — и всегда уходили в восхищении от его актерских находок, иногда совсем неожиданных, но удивительно точных. Его хотелось взломать, как игрушку, чтобы посмотреть изнутри — как он это делает, как придумывает, как настолько точно доносит все зрителю, не напрягаясь, легко и грациозно? Уже повзрослев и встретив Олега Павловича на съемочной площадке, я продолжала завидовать белой завистью его легкости, очаровательным импровизациям. В моих воспоминаниях он остался человеком-праздником — как и для моего мужа, который его боготворил», — призналась Алентова, вдова Владимира Меньшова.