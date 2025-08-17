Ричмонд
Названа причина, по которой Тимоти Шаламе пропустил день рождения Кайли Дженнер

People: актер не пришел на день рождения Дженнер из-за съемок
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер
Тимоти Шаламе и Кайли ДженнерИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Тимоти Шаламе пропустил день рождения модели Кайли Дженнер из-за работы. Об этом сообщает издание People.

Инсайдер из окружения звезд опроверг слухи о расставании актера и модели. Источник объяснил, что влюбленные не виделись несколько недель, потому что Тимоти Шаламе был в Будапеште на съемках новой части "Дюны", а Кайли Дженнер работала над своими проектами. По словам собеседника таблоида, звезда реалити-шоу навещала артиста в июле.

«Даже несмотря на то, что у Кайли есть частный самолет, перелет все равно занимает 12 часов. Она мама и к тому же работает. У нее много дел в Лос-Анджелесе. У Тимоти изнурительный график, и свободного времени почти нет», — поделился инсайдер.

Источник добавил, что модель и актер ежедневно общаются по видеосвязи и скучают друг по другу.

Другой инсайдер рассказал, что путешествия Шаламе продолжатся, поскольку он готовится отправиться в Иорданию и Абу-Даби для следующего этапа съемок.

Ранее Кайли Дженнер засняли с Тимоти Шаламе на отдыхе в Италии.