Режиссер Калягин: Олег Табаков подавлял своим обаянием других артистов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог Олег Табаков обладал невероятным обаянием, которым затмевал других артистов. Таким воспоминаниями в беседе с ТАСС поделился советский и российский актер театра, кино и озвучивания, режиссер Александр Калягин.
«Олег Павлович [Табаков] — это великая, большущая страница театральной летописи нашей страны: России и Советского Союза. Он был талантлив и в педагогике, и на сцене, а его фантастическое обаяние раскрашивало любую роль, он подавлял других этим обаянием. Он потрясающе играл: бывали случаи, когда чего-то не хватало, но обаяние, сумасшедшая улыбка, невероятное мастерство перевоплощения и прилежание вызывали восхищение и прощали любые мелкие недостатки», — рассказал актер.
Актер признался, что был счастлив работать рядом с Табаковым, хотя тот иногда был жестким. «Я знаю точно, что уходят великие люди, с Табаковым закрылась целая страница эпохи театра. Он был радостью для всех, но не думайте, что просто милым и приветливым. Он был жестким, нетерпимым к многим вещам, умел расставлять приоритеты между главным и второстепенным. Это — дар, которым он обладал», — подчеркнул Калягин.
Олегу Табакову 17 августа могло исполниться 90 лет.
Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в школу-студию МХАТ. Несколько лет работал актером в «Современнике», после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором театра. Позже артист создал собственный театр «Табакерка», а также занимал пост ректора в школе-студии МХАТ и руководил МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.
Табаков снялся в более чем 100 фильмах и сыграл примерно в таком же количестве театральных постановок. Среди самых известных картин с участием актера — «Шумный день» (1960 год), «Семнадцать мгновений весны» (1973 год), «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978 год), «Москва слезам не верит» (1979 год). Олег Табаков умер 12 марта 2018 года на 83-м году жизни.