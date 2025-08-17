Режиссер Калягин: Олег Табаков подавлял своим обаянием других артистов

Актер признался, что был счастлив работать рядом с Табаковым, хотя тот иногда был жестким. «Я знаю точно, что уходят великие люди, с Табаковым закрылась целая страница эпохи театра. Он был радостью для всех, но не думайте, что просто милым и приветливым. Он был жестким, нетерпимым к многим вещам, умел расставлять приоритеты между главным и второстепенным. Это — дар, которым он обладал», — подчеркнул Калягин.