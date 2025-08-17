Умер актер и режиссер Владимир Шустов, снявшийся в «Битве за Родину»

Актер театра и кино, театральный режиссер Владимир Шустов умер в Петропавловске в Казахстане на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба Северо-Казахстанского русского драматического театра имени Н.Ф. Погодина.
«В возрасте 78 лет скончался мэтр нашего театра, актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Владимир Ефремович Шустов», – говорится в некрологе.
Шустов родился в Пермской области в 1947 году. Он окончил Омский университет имени Достоевского по специальности «Режиссер театрализованных представлений и праздников». В разные годы он работал в Кизеловском драматическом театре, Джамбульском русском театре драмы, Русском ТЮЗе Ташкента, Северо-Казахстанском русском драматическом театре имени Н.Ф. Погодина.
На счету Шустова – работа над такими спектаклями, как «Ревизор», «Дамы и гусары» и др. Также он снялся в трех военных фильмах: «Битва за Родину», «Приказ вернуться живым», «Смуглянка».
Артиста похоронят 17 августа.