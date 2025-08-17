Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер и режиссер Владимир Шустов, снявшийся в «Битве за Родину»

Артист умер в Петропавловске в Казахстане на 79-м году жизни
Умер актер и режиссер Владимир Шустов, снявшийся в «Битве за Родину»
Умер актер и режиссер Владимир Шустов, снявшийся в «Битве за Родину»Источник: www_aif_ru

Актер театра и кино, театральный режиссер Владимир Шустов умер в Петропавловске в Казахстане на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба Северо-Казахстанского русского драматического театра имени Н.Ф. Погодина.

«В возрасте 78 лет скончался мэтр нашего театра, актер, режиссер, заслуженный деятель искусств Владимир Ефремович Шустов», – говорится в некрологе.

Шустов родился в Пермской области в 1947 году. Он окончил Омский университет имени Достоевского по специальности «Режиссер театрализованных представлений и праздников». В разные годы он работал в Кизеловском драматическом театре, Джамбульском русском театре драмы, Русском ТЮЗе Ташкента, Северо-Казахстанском русском драматическом театре имени Н.Ф. Погодина.

На счету Шустова – работа над такими спектаклями, как «Ревизор», «Дамы и гусары» и др. Также он снялся в трех военных фильмах: «Битва за Родину», «Приказ вернуться живым», «Смуглянка».

Артиста похоронят 17 августа.