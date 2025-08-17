Злобная няня, кот Матроскин и начальник Штирлица: 8 лучших ролей Олега Табакова

В телефильме по роману Александра Дюма «Три мушкетера» артист сыграл короля Франции Людовика XIII. «Табаков приехал на пробы с готовым решением роли. Он хотел сыграть Людовика — бюрократа, чинушу, туповатого и самонадеянного человека. В то время это прозвучало бы очень злободневно», — вспоминал режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Однако он поставил перед Табаковым другую задачу — сыграть «карлика, который хочет казаться гигантом». По задумке режиссера, Людовик как «пришпиленная бабочка»: он должен быть королем, но по своей сути им не является. Табаков принял это, но все же добавил и собственных красок: изобразил монарха безвольным, глуповатым и в то же время обаятельным.