Эмма Стоун объяснила, какой период жизни считает особенным

Актриса считает таким периодом съемки с Эндрю Гарфилдом

Актриса Эмма Стоун объяснила, какой период жизни считает особенным. Об этом сообщает People.

Эмма Стоун назвала съемки с Эндрю Гарфилдом в фильме «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» особенным периодом в жизни.

«Я хочу сказать, что мне очень нравилось играть в “Человеке-пауке”. Мне нравились все, с кем я работала. Там я познакомилась с Эндрю и Салли Филд, а Марк Уэбб был великолепен. Это был действительно особенный период в моей жизни. Это больше, чем просто фильм. У меня остались самые теплые воспоминания об этом опыте», — высказалась она.

Ранее Эмма Стоун снялась в откровенном наряде для журнала.