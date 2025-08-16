Юлия Высоцкая снялась в купальнике с глубоким декольте и облегающих джинсах

Актриса Юлия Высоцкая показала фото в купальнике с глубоким декольте. Снимками она поделилась в соцсети.
Юлия Высоцкая снялась в черном купальнике с глубоким декольте, облегающих синих джинсах и белой рубашке. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.
Юлия Высоцкая замужем за режиссером Андреем Кончаловским. Они познакомились на фестивале «Кинотавр» в 1996-м. Спустя два года знаменитости официально зарегистрировали свои отношения. Юлия призналась, что на первом свидании сильно переживала из-за того, что не смогла найти туфли в цвет единственного нарядного платья. По словам актрисы, в итоге режиссеру понравился ее образ. Он посчитал наряд стильным.
