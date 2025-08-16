Михаил Ефремов тайно посетил могилу отца на Новодевичьем кладбище

Михаил Ефремов был замечен на Новодевичьем кладбище, где он посетил могилу своего отца, легендарного Олега Ефремова.
Визит, по всей видимости, был совершен тайно, однако артиста узнали поклонники.
«На днях мы заметили у могилы Олега Николаевича Ефремова его сына — Михаила Ефремова, но не стали подходить и беспокоить», – рассказал экскурсовод Виктор, пишет KP.RU.
Сообщается, что Ефремов принес на могилу отца букет свежих роз.
Олег Ефремов, народный артист СССР и выдающийся режиссер, скончался в мае 2000 года в возрасте 72 лет, оставив после себя значительный вклад в российское искусство.
Напомним, Михаил Ефремов был освобожден из колонии по УДО в апреле этого года, отбыв наказание за ДТП со смертельным исходом. После освобождения актер заявил о намерении вернуться к нормальной жизни и встать на путь исправления.
По имеющейся информации, Ефремов отказался от употребления алкоголя и планирует вернуться к актерской деятельности.
Кроме того, недавно он подарил квартиру семье, с которой ранее судился из-за наследства.