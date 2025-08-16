Брэд Питт купил дом в Hollywood Hills в день смерти своей матери

Тем не менее радость от этой покупки была омрачена трагической утратой. В день завершения сделки, 5 августа, скончалась мать Брэда Питта, Джейн Этта. У актера были очень близкие отношения с матерью, и её потеря стала для него тяжелым ударом. Это событие наложило свой отпечаток на всю ситуацию с приобретением нового жилья и на его эмоциональное состояние.