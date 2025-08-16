Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Брэд Питт купил дом в Hollywood Hills в день смерти своей матери

Трагедия омрачила новое приобретение актера
Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

Брэд Питт недавно стал владельцем нового жилья в Лос-Анджелесе. Он приобрел роскошный особняк в престижном районе Hollywood Hills за 12 миллионов долларов, что является довольно выгодной сделкой, учитывая, что первоначальная цена на этот дом составляла 14 миллионов долларов.

Особняк ранее принадлежал гитаристу популярной рок-группы The Killers, что добавляет ему дополнительную привлекательность и историческую ценность.

Тем не менее радость от этой покупки была омрачена трагической утратой. В день завершения сделки, 5 августа, скончалась мать Брэда Питта, Джейн Этта. У актера были очень близкие отношения с матерью, и её потеря стала для него тяжелым ударом. Это событие наложило свой отпечаток на всю ситуацию с приобретением нового жилья и на его эмоциональное состояние.

Новый особняк, выполненный в испанском стиле, поражает своим простором и продуманной функциональностью. Внутреннее пространство дома включает шесть светлых и просторных спален, а также восемь современных ванных комнат, что обеспечивает комфортное проживание всей семьи. Особого внимания заслуживает второй этаж с балконом, откуда открывается живописный вид на ухоженный задний двор и бассейн. На прилегающей территории создана уютная зона для барбекю с открытой кухней, удобными диванами и шезлонгами, где можно приятно провести время на свежем воздухе.