Том Круз отказался получать награду из рук Трампа

Актер отказался от премии центра Кеннеди из-за несовпадения графика
Том Круз
Том КрузИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Том Круз отказался от премии центра Кеннеди (ежегодная премия, вручаемая за вклад в развитие американской культуры). Об этом пишет The Washington Post (WP).

По словам анонимных источников, актер отказался от награды из-за несовпадения графиков.

На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил лауреатов 48-й премии центра Кеннеди. При этом он отметил, что всегда хотел получить эту награду сам, но никогда не мог. В 2025-м премию из рук главы государства в оперном театре Кеннеди-центра в Вашингтоне получат рок-группа Kiss, звезда Бродвея Майкл Кроуфорд, легенда кантри-музыки Джордж Стрейт, актер Сильвестр Сталлоне и певица Глория Гейнор.

По словам Трампа, он принимал «очень активное участие» в отборе лауреатов и отклонил тех, кто ему не понравился. Он считает, что в этом году все не так, как было раньше, а награду получат «замечательные люди».

Ранее Том Круз перестал скрывать чувства к Ане де Армас.