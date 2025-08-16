Ричмонд
Юлия Высоцкая раскрыла секрет 30-летнего брака с Кончаловским

Актриса назвала старание секретом крепких отношений
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая раскрыла секрет 30-летнего крепкого брака с режиссером Андреем Кончаловским. Размышлениями о семейной жизни она поделилась в эфире «ALEKО In My Bag».

Она подчеркнула, что в браке и любых других отношениях с людьми важно старание.

«Я считаю, что человек должен стараться. На работе стараться, с родителями стараться, с партнером своим стараться, с детьми стараться», — поделилась 52-летняя звезда фильма «Дорогие товарищи!».

Актриса признала, что у нее не всегда получается стараться и в жизни у нее «много двоек с минусом за старание».

Высоцкая также рассказала, что Кончаловский присылает ей цветы и записки на каждый спектакль.

Накануне Высоцкая устроила романтическое свидание с мужем в Париже.