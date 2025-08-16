Квентин Тарантино рассказал об одном из главных вызовов в карьере

«Когда я работал над ним, я поставил перед собой задачу: смогу ли я взять самую скучную профессию в мире и сделать про ее представителя интересное кино? Кому интересно смотреть сериал про чертова кинокритика? Кому интересно смотреть фильм под названием “Кинокритик”? Вот это был тест. Если я смогу сделать фильм или сериал о человеке, который просто смотрит фильмы, интересным, это будет достижением», — рассказывает Тарантино.