Квентин Тарантино рассказал об одном из главных вызовов в карьере

Режиссер написал сценарий о скучном персонаже и отказался снимать этот фильм
Квентин Тарантино
Квентин ТарантиноИсточник: Legion-Media.ru

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино рассказал об одном из главных вызовов в карьере. Его цитирует The Hollywood Reporter.

По словам Тарантино, он написал сценарий фильма «Кинокритик» как вызов себе, но отказался от его съемок.

«Когда я работал над ним, я поставил перед собой задачу: смогу ли я взять самую скучную профессию в мире и сделать про ее представителя интересное кино? Кому интересно смотреть сериал про чертова кинокритика? Кому интересно смотреть фильм под названием “Кинокритик”? Вот это был тест. Если я смогу сделать фильм или сериал о человеке, который просто смотрит фильмы, интересным, это будет достижением», — рассказывает Тарантино.

Он также объяснил, почему отказался от режиссуры предстоящего продолжения «Однажды в… Голливуде» на Netflix, передав режиссерские права Дэвиду Финчеру.

Режиссер «Криминального чтива» не хотел, чтобы его десятый и последний фильм стал сиквелом. При этом он остается сценаристом фильма и выступит в качестве продюсера, гарантируя, что «будет рядом, если понадобится» по ходу съемок.

Ранее в честь памяти Майкла Мэдсена режиссер поделился трогательной историей.