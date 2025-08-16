Жена Александра Петрова показала фото поцелуя из поездки по Италии

Жена актера Александра Петрова, Виктория Антонова, показала редкие фото поцелуя из поездки по Италии. Снимками она поделилась в соцсети.
24-летняя Виктория Антонова в розовом мини-платье с глубоким декольте позировала на руках у Петрова во время поцелуя. Актер предпочел для отдыха белую льняную рубашку и бежевые брюки. Пара уже несколько недель путешествует по Италии.
В июне Виктория Петрова по случаю своего дня рождения организовала вечеринку, куда пригласила друзей и близких. Для мероприятия девушка выбрала бежевое шифоновое мини-платье со шлейфом, которое дополнила черными кожаными босоножками и золотыми украшениями. Ей уложили волосы и сделали макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами. Александр Петров пришел на торжество в белой футболке, черном брючном костюме и очках.
Накануне Виктория Антонова показала фигуру в купальнике.