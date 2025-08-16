Потерявший при обрушении казармы ноги десантник может сыграть с Янковским

Кинематографический проект «100 000 ударов» недавно представили на питчинге в Фонде кино. Сценарий основан на реальной биографии Рустама и рассказывает о его восхождении на Эверест. Главную роль должен сыграть сам Набиев, его героя будут сопровождать во время восхождения друг-гид и альпинистка.