55-летнюю Кэтрин Зету-Джонс заподозрили в пластике лица: «Выглядит иначе»

Кэтрин Зета-Джонс с 2000 года официально состоит в отношениях с актером Майклом Дугласом. 25 сентября супруги отпраздновали свои дни рождения: Зете-Джонс исполнилось 55 лет, а продюсеру — 80 лет. У влюбленных есть двое общих детей: 24-летний Дилан и 21-летняя Кэрис. Сын артистов окончил Брауновский университет, где изучал политологию, а дочь учится в колледже на факультете международных отношений.