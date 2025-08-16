Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

55-летнюю Кэтрин Зету-Джонс заподозрили в пластике лица: «Выглядит иначе»

Пользователи сети сравнили старые и новые фото актрисы
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-ДжонсИсточник: Legion-Media.ru

Актрису Кэтрин Зету-Джонс заподозрили в пластике век и подтяжке лица. Об этом сообщает People.

55-летнюю Кэтрин Зету-Джонс заподозрили в операциях на веках, а также подтяжке лица и шеи. Пользователи соцсетей сравнили архивные и новые фото актрисы и заявили, что она пошла на операцию.

«Выглядит иначе», «Другая женщина», «Совсем изменились», — написали пользователи соцсетей в комментариях.

Кэтрин Зета-Джонс с 2000 года официально состоит в отношениях с актером Майклом Дугласом. 25 сентября супруги отпраздновали свои дни рождения: Зете-Джонс исполнилось 55 лет, а продюсеру — 80 лет. У влюбленных есть двое общих детей: 24-летний Дилан и 21-летняя Кэрис. Сын артистов окончил Брауновский университет, где изучал политологию, а дочь учится в колледже на факультете международных отношений.

Супруги рассказывали в интервью, что вместе прошли через множество испытаний и смогли сохранить брак. В 2013 году Зета-Джонс оказалась в психиатрической клинике из-за биполярного расстройства. Тогда же артисты объявили о решении пожить раздельно, однако через год продюсер успокоил поклонников, заявив, что им удалось наладить отношения.

Накануне Кэтрин Зета-Джонс выбрала наряд российского бренда для съемок передачи.