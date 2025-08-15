Ричмонд
Лариса Гузеева поблагодарила Кудрявцеву за совместный отпуск в Болгарии

Знаменитости провели вместе время в Болгарии

Известные телеведущие Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева неожиданно встретились на черноморском курорте Болгарии и решили провести отпуск вместе. 66-летняя актриса поделилась фотографией с подругой в своем личном блоге.

Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева, фото: соцсети
Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева, фото: соцсети

На опубликованном снимке теледивы выглядят расслабленно и непринужденно. Кудрявцева нежно обнимает Гузееву, а та позирует с любимой собачкой Жужей на руках — неизменной спутницей и символом социальных сетей актрисы.

В трогательной подписи к фото Лариса выразила благодарность Лере за душевную поддержку. Телеведущая отметила, что благодаря встрече с подругой вновь обрела душевное равновесие и счастье.

«Когда в нужный момент нужные слова и снова покой и счастье. Лерчик, спасибо. Люблю», — написала Гузеева, тепло поблагодарив коллегу.