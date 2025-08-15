Ричмонд
Дженнифер Лопес призналась, что окончательно пережила развод с Беном Аффлеком

Артистка сделала заявление в честь завершения европейской части своего тура
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лопес успешно завершила европейскую часть своего мирового тура «Up All Night». Финальное шоу прошло на живописном острове Сардиния.

В своих социальных сетях артистка выразила глубокую признательность всем, кто поддерживал ее на протяжении всего тура.

«Вчера вечером было наше последнее шоу этого лета, и я хочу поблагодарить каждого из вас, кто пришел. Это было самое прекрасное, счастливое и свободное лето… И я хочу только одного: чтобы вы чувствовали такую же радость, какую дарили мне каждый концерт. Люблю вас», — написала Дженнифер.

Фанаты заметили, что упоминание о свободе может быть связано с ее эмоциональным состоянием после недавнего периода в личной жизни. Многие считают, что это высказывание связано с завершением ее брака с Беном Аффлеком.

Ранее Дженнифер призналась, что окончательно пережила развод: «Я счастлива, что продвинулась на шаг дальше, чем год назад, два года назад, три года назад. Я горжусь собой и тем, что смогла помочь детям пережить трудные времена, что благодаря этому они стали сильнее и лучше».