В Петербурге пройдет международный фестиваль короткометражного кино «Кинолес»

Он отметил, что для участия было прислано рекордное количество заявок — более 500 — от режиссеров из России, а также из Индии, Латвии и Армении. В 2025 году «Кинолес» впервые проходит в статусе международного кинофестиваля. Под открытым небом на берегу Финского залива гости киносмотра познакомятся с лучшими короткометражными работами, встретятся с режиссерами, актерами и деятелями из смежных сфер искусства. Нововведением этого года станет ретроспектива фильмов-победителей фестиваля прошлых лет. Также на «Кинолесе» покажут внеконкурсную программу, которую будут оценивать не жюри, а зрители. В нее вошли картины из России, Армении и Индии.