38-летнего Керема Бюрсина раскритиковали из-за разницы в возрасте с партнершей

Актер старше своей коллеги в сериале «Сердцебиение» на 15 лет
Кадр из сериала «Сердцебиение»
Кадр из сериала «Сердцебиение»

Керем Бюрсин снимается в сериале «Сердцебиение», премьера которого состоится осенью 2025 года. В проекте он работает вместе с 24-летней Лизге Джемерт

Зрители раскритиковали звезду сериала «Постучись в мою дверь» из-за большой разницы в возрасте с актрисой, с которой по сюжету у него будет романтическая линия. Бюрсин старше Джемерт на 15 лет.

Кадр из сериала «Сердцебиение»
Кадр из сериала «Сердцебиение»

Зрители после просмотра трейлера отметили, что химия между актерами на экране есть. Однако им неприятно смотреть на эту пару.

«Он ей в отцы годится», «Пусть играет роли отцов, а не влюбленных», «Какая бы ни была игра, смотреть на такую пару неприятно», — пишут в сети.

Кадр из сериала «Сердцебиение»
Кадр из сериала «Сердцебиение»

Впрочем, создатели уверены, что сериал станет новым кинохитом. Они планирует транслировать проект в нескольких странах, в том числе в России. 

В центре сюжета — Асли (Лизге Джемерт), которой пересадили сердце погибшей в аварии Мелике. После операции мать донора принимает героиню в своем доме.

Однако ее племянник Арас (Керем Бюрсин) не доволен новым членом семьи. Впрочем, постепенно герои сближаются и влюбляются друг в друга. В этот момент они узнают, что Мелике была сестрой-близняшкой Асли.