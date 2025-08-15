Яна Кошкина вернулась к бывшему мужу спустя два месяца после расставания

35-летняя актриса Яна Кошкина вернулась к 28-летнему бизнесмену Анатолию Черкасову, с которым объявила о разводе в начале июня. По словам знакомых пары, инициатором воссоединения стала сама Яна.
«Она очень вспыльчивая, эмоциональная, ревнует его к каждому столбу. При этом властная — крутит парнем как хочет. А Толя попал под ее чары, выполняет все хотелки. Даже удалил из соцсетей все фотографии, кроме одной — с любимой женой», — поделились источники «СтарХита».
Пара узаконила отношения осенью 2023 года в ЗАГСе Барвихи. Для Кошкиной этот брак стал первым, а Super рассекретил личность избранника актрисы. Долгое время она скрывала мужа от публики, впервые показав его лишь на годовщину свадьбы. Кошкина после свадьбы намекнула на готовность стать матерью.