В Челябинске проведут день «Смешариков»

В Челябинске проведут посвященный мультсериалу «Смешарики» день
Кадр из сериала «Смешарики: Азбука дружелюбия»
Кадр из сериала «Смешарики: Азбука дружелюбия»

В Челябинске проведут праздник, посвященный культовому мультсериалу «Смешарики». Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

День «Смешариков» состоится в Центре межкультурных коммуникаций «Колибри». Гостей ждет фотоквест «Найди Смешарика!», где участникам предстоит искать любимых героев по всему центру, который ненадолго превратится в Ромашковую долину.

Кроме того, поклонники получат возможность создать авторский коллаж на творческом занятии, сыграть в музыкальное лото и принять участие в розыгрыше книг. Отмечается, что участие в мероприятиях программы не требует оплаты.

Ключевым событием тематического дня станет онлайн-встреча со сценаристом, художником и режиссером «Смешариков» Джангиром Сулеймановым.

«Гость расскажет, как создаются мультфильмы в современном мире, какие идеи лежат в основе серий, и поделится секретами рождения сюжетов и персонажей», — заявили организаторы.