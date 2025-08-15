Звезда «СашиТани» приехал на Аляску накануне встречи Путина и Трампа

Ричмонд
Актер Гайдулян приехал на Аляску перед встречей Путина и Трампа
Андрей Гайдулян

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян приехал на Аляску перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Видеороликом из Анкориджа он поделился у себя в социальных сетях.

Гайдулян показал прогулку по крупнейшему городу Аляски Анкориджу и памятник Джеймсу Куку. Гайдулян также пошутил, что специально надел кепку и толстовку с надписью «Аляска», чтобы его приняли за местного.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.