Алексей Чадов показал, как отдохнул с женой Лейсан Галимовой и двумя детьми — 11-летним сыном Федором и годовалой дочерью Айей — на Алтае. Актер продемонстрировал живописные места, которые успел посетить с семьей за это время.
Он также поделился совместными фото с детьми и женой, запечатлел, как его сын катается на байдарках и на катере. На одном из кадров звезда фильма «9 рота» обнял жену и поцеловал ее.
«До встречи, прекрасный край! Это были особенные дни» , — написал Чадов.
Напомним, Алексей Чадов сейчас счастлив в браке с моделью Лейсан Галимовой. Они сыграли свадьбу в 2023 году, а спустя год у пары родилась дочь Айя. Галимова стала второй женой Чадова.
До этого он три года прожил в браке с актрисой Агнией Дитковските. В отношениях с ней у актера родился сын Федор.
Накануне жена актера Алексея Чадова опубликовала фото с их годовалой дочерью.