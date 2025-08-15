Ричмонд
Алексей Чадов показал, как отдохнул с женой и двумя детьми на Алтае

Актер поделился живописными кадрами семейного отпуска

Алексей Чадов показал, как отдохнул с женой Лейсан Галимовой и двумя детьми — 11-летним сыном Федором и годовалой дочерью Айей — на Алтае. Актер продемонстрировал живописные места, которые успел посетить с семьей за это время.

Алексей Чадов с дочерью, фото: соцсети
Алексей Чадов с дочерью и сыном, фото: соцсети
Он также поделился совместными фото с детьми и женой, запечатлел, как его сын катается на байдарках и на катере. На одном из кадров звезда фильма «9 рота» обнял жену и поцеловал ее.

«До встречи, прекрасный край! Это были особенные дни» , — написал Чадов.

Алексей Чадов с женой, фото: соцсети
Алексей Чадов с женой, фото: соцсети
Напомним, Алексей Чадов сейчас счастлив в браке с моделью Лейсан Галимовой. Они сыграли свадьбу в 2023 году, а спустя год у пары родилась дочь Айя. Галимова стала второй женой Чадова.

До этого он три года прожил в браке с актрисой Агнией Дитковските. В отношениях с ней у актера родился сын Федор.

Накануне жена актера Алексея Чадова опубликовала фото с их годовалой дочерью. 