Евгений Цыганов провел время со своей старшей дочерью Полиной Цыгановой в Санкт-Петербурге. Актер прогулялся с 20-летней наследницей по местам, где снимали популярные фильмы «Прогулка» и «Питер FM». Именно эти проекты принесли актеру популярность в начале 2000-х.
Сейчас отец и дочь вместе снимаются в новом фильме Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче. Цыганов также устроил фотосессию с наследницей для журнала «Собака».
Полина Цыганова, как и отец, работает в киноиндустрии. В 2023 году она дебютировала в кино, сыграв главную роль в драме «110». За эту работу звезда получила приз кинофестиваля «Зимний» как лучшая актриса.
Полина родилась в отношениях Евгения Цыганова с актрисой Ириной Леоновой. У них также есть еще шестеро детей.
В 2016-м у актера родился сын Федор от Юлии Снигирь. Спустя три года звезды «Мастера и Маргариты» официально стали мужем и женой. Снигирь быстро подружилась со старшей дочерью своего мужа.
Ранее Евгений Цыганов повторил фото 20-летней давности с дочерью Полиной.