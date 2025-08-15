Евгений Цыганов провел время со своей старшей дочерью Полиной Цыгановой в Санкт-Петербурге. Актер прогулялся с 20-летней наследницей по местам, где снимали популярные фильмы «Прогулка» и «Питер FM». Именно эти проекты принесли актеру популярность в начале 2000-х.