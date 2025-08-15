Ричмонд
Сильвестр Сталлоне трогательно поздравил жену с днем рождения

14 августа Дженнифер Флавин исполнилось 57 лет
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер ФлавинИсточник: Legion-Media.ru

Сильвестр Сталлоне поделился в социальных сетях милыми фотографиями, на которых он запечатлен вместе со своей супругой.

«С днем рождения мою потрясающую жену Дженнифер! Я и мои дочери благодарим тебя за то, что ты устроила нам такую прекрасную жизнь!» — подписал актер пост. 14 августа Дженнифер Флавин исполнилось 57 лет.

Впервые будущие супруги встретилась в ресторане в Западном Голливуде еще в 1988 году. В 90-х годах они ненадолго расставались после того, как актер признался в романе с моделью Дженис Дикинсон, но год спустя пара все же возобновила свои отношения и уже в 1997 году сыграла свадьбу.

В 2022 году Сильвестр и Дженнифер переживали трудности в семейной жизни. Флавин даже подавала на развод со Сталлоне, но месяц спустя они уладили все конфликты и сохранили брак.

У супругов есть три дочери — 28-летняя София, 27-летняя Систин и 23-летняя Скарлетт. Девушки также поделились семейными снимками в социальных сетях и поздравили Дженнифер Флавин.

«С днем рождения, мама!!! Я люблю, люблю, люблю тебя», — подписала фотографии из своего детства Систин. Она также назвала Флавин «лучшей мамой во всём мире».