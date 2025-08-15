Сильвестр Сталлоне трогательно поздравил жену с днем рождения

Впервые будущие супруги встретилась в ресторане в Западном Голливуде еще в 1988 году. В 90-х годах они ненадолго расставались после того, как актер признался в романе с моделью Дженис Дикинсон, но год спустя пара все же возобновила свои отношения и уже в 1997 году сыграла свадьбу.