Сергей Жигунов рассказал, как пережил атаку дронов ВСУ в Севастополе

Заслуженный артист России Сергей Жигунов рассказал о процессе создания фильма «Три друга, клад и матрос Кошка», съемки которого проходили в Севастополе, передает Life.ru. Часть творческой группы, по словам звезды, оказалась под атакой дронов ВСУ, которые били по городу.
Актер отметил, что все началось с прилетов английских ракет, некоторые из них системы ПВО сбивали прямо над съемочной площадкой, из-за чего воздух наполнился громкими взрывами. Там же находилось много маленьких детей, матери не запрещали им участвовать в съемках даже во время вражеской атаки, что придавало всем дополнительную стойкость.
Артист отметил, что в последний день съемок охрана ПЗРК «Панцирь» интересовалась, почему съемочная группа находится в опасном месте. Однако напряженная ситуация была исправлена благодаря простому жесту: солдатам предложили горячий кофе, что помогло наладить контакт.
«Вышла смешная история: подошел парень [с автоматом], а вдалеке вторая группа снимала английскую кавалерию, которая идет в атаку. И парень меня спрашивает: “Это [кто?]”, а я говорю: “Англичане”, и слышу в ответ: “Давай врежем по ним!”» — цитирует Жигунова Пятый канал.