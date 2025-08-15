Памела Андерсон была едва ли не главным заложником собственного образа в Голливуде на протяжении десятков лет. Большинство воспринимало ее просто как актрису, которой очень повезло с внешними данными. За красивой оберткой никто не пытался разглядеть девушку, чей потенциал, как оказалось, гораздо выше. Но она не стала дожидаться, когда о ней подумают иначе, а сама изменила мнение о себе. Рассказываем об одной из самых удивительных трансформаций в Голливуде.