На «Ленфильме» 23 августа пройдет День военно-исторического кино

«Фонд “Мост поколений” ко Дню российского кино проведет на “Ленфильме” День военно-исторического кино, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. День военно-исторического кино проходит в рамках культурно-образовательной программы кинофестиваля “Перерыв на кино” на средства гранта Фонда президентских грантов», — говорится в сообщении.