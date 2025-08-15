Ричмонд
На «Ленфильме» 23 августа пройдет День военно-исторического кино

Мероприятие состоится за счет средств гранта Фонда президентских грантов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Фонд социальной поддержки населения «Мост поколений» 23 августа проведет на «Ленфильме» День военно-исторического кино, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны. Мероприятие состоится за счет средств гранта Фонда президентских грантов, сообщила пресс-служба фонда «Мост поколений».

«Фонд “Мост поколений” ко Дню российского кино проведет на “Ленфильме” День военно-исторического кино, посвященный 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. День военно-исторического кино проходит в рамках культурно-образовательной программы кинофестиваля “Перерыв на кино” на средства гранта Фонда президентских грантов», — говорится в сообщении.

В программе планируется провести кинолекторий, лекцию режиссера фильма «Группа крови» Максима Бриуса, питчинг молодежных кинопроектов на тему Великой Отечественной войны и экскурсию по трехмерной инсталляции «Пропавшие в кинохронике», посвященной историческим вехам Великой Отечественной войны и работе военных кинодокументалистов.

Также состоится церемония награждения лауреатов XI молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино» в нескольких номинациях и кинопоказ — зрители увидят картину-обладателя гран-при кинофестиваля, а также фильмы, победившие в других номинациях.