Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Прощание с Юрием Бутусовым в Москве пройдет 23 августа

Прощание с Юрием Бутусовым пройдет в Театре Пушкина в Москве 23 августа

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Прощание с режиссером Юрием Бутусовым пройдет в Театре имени Пушкина в Москве 23 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Юрий Бутусов
Юрий БутусовИсточник: Legion-Media.ru

Бутусов умер в возрасте 63 лет. Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что режиссер утонул в Болгарии, где отдыхал с семьей.

«Прощание с Юрием Бутусовым будет в нашем театре в субботу, 23 августа», — сказала собеседница агентства.

Ранее Крок сообщил РИА Новости, что Бутусова кремируют в Болгарии, а затем перевезут в Санкт-Петербург для захоронения. В четверг прощание с режиссером состоялось в Софии в Болгарии.

Бутусов родился в 1961 году в Гатчине Ленинградской области. Он в 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. С 2011 по 2018 годы был главным режиссёром и художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, а с 2018 года по 2022 год — главным режиссёром Театра имени Вахтангова.