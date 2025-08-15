61-летний Ленни Кравиц похвастался голым торсом

Американский актер и певец Ленни Кравиц показал фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), насчитывающем 6,1 миллиона подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
61-летний артист предстал на черно-белом снимке в одних штанах, похваставшись голым торсом с рельефными мускулами. Также он надел цепочки с кулонами и продемонстрировал дреды на голове и тату на коже.
В свою очередь, в подписи артист указал, что находится в Лас-Вегасе.