61-летний Ленни Кравиц похвастался голым торсом

Актер поделился откровенным фото в соцсети

Американский актер и певец Ленни Кравиц показал фанатам откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), насчитывающем 6,1 миллиона подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Ленни Кравиц, фото: соцсети
Ленни Кравиц, фото: соцсети

61-летний артист предстал на черно-белом снимке в одних штанах, похваставшись голым торсом с рельефными мускулами. Также он надел цепочки с кулонами и продемонстрировал дреды на голове и тату на коже.

В свою очередь, в подписи артист указал, что находится в Лас-Вегасе.