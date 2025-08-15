Ричмонд
Папарацци сняли 55-летнюю Наоми Кэмпбелл во время принятия душа

Наоми Кэмпбелл
Наоми КэмпбеллИсточник: Legion-Media.ru

Папарацци сняли британскую супермодель Наоми Кэмпбелл во время принятия душа на яхте. Соответствующий снимок публикует Page Six.

55-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в белом бикини, бюстгальтер и плавки которого были оформлены черными кружевами и тонкими завязками. Внешний вид знаменитости дополнили многочисленные браслеты и длинная цепь с подвеской.

Ранее сообщалось, что Наоми Кэмпбелл пришла в спортзал в откровенном виде. Тогда супермодель поделилась снимком, на котором продемонстрировала костюм для тренировки. Звезда позировала на камеру в бюстгальтере бренда Nike и ультракороткой юбке.