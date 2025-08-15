Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

56-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в кружевном топе и юбке

Актриса появилась на обложке модного журнала

Актриса и певица Дженнифер Лопес стала лицом нового выпуска журнала Out Magazine. Снимками она поделилась в соцсети.

Дженнифер Лопес и Тонатиу
Дженнифер Лопес и ТонатиуИсточник: Соцсети

56-летняя Лопес показала фигуру в прозрачных кружевных топе и юбке. Волосы ей собрали в небрежный пучок и выпустили передние пряди, а также сделали макияж в стиле 2000-х.

На недавнем концерте Дженнифер Лопес в рамках тура Up All Night один из поклонников стоял с плакатом с предложением выйти за него замуж. Певица заметила мужчину, прочитала надпись и отказала ему.

Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. В 1997—1998 годах она состояла в браке с официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год — с танцором Крисом Джаддом. Третьим мужем Дженнифер Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2011-м они развелись.

16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля.