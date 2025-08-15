56-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в кружевном топе и юбке

Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. В 1997—1998 годах она состояла в браке с официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год — с танцором Крисом Джаддом. Третьим мужем Дженнифер Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2011-м они развелись.