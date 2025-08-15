56-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в кружевном топе и юбке

Актриса и певица Дженнифер Лопес стала лицом нового выпуска журнала Out Magazine. Снимками она поделилась в соцсети.
56-летняя Лопес показала фигуру в прозрачных кружевных топе и юбке. Волосы ей собрали в небрежный пучок и выпустили передние пряди, а также сделали макияж в стиле 2000-х.
На недавнем концерте Дженнифер Лопес в рамках тура Up All Night один из поклонников стоял с плакатом с предложением выйти за него замуж. Певица заметила мужчину, прочитала надпись и отказала ему.
Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. В 1997—1998 годах она состояла в браке с официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год — с танцором Крисом Джаддом. Третьим мужем Дженнифер Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2011-м они развелись.
16 июля 2022 года Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. 20 августа 2024 года стало известно, что влюбленные развелись. Актриса подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката и указала дату расставания с мужем — 26 апреля.