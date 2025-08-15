Звезда «Универа» показала фигуру в купальнике на яхте: «Модель»

Звезда «Универа», актриса Наталья Рудова снялась в купальнике на яхте. Снимками она поделилась в соцсети.
Рудова позировала в горчичном топе от бикини с вырезом между чашками и черной пляжной мини-юбке. Образ дополнила бейсболка и серебристая цепочка с крестом. Волосы она распустила и отказалась от макияжа.
«Модель», «Шикарная фигура», «Вот это ноги», — написали пользователи соцсетей.
Недавно знаменитость опубликовала в личном блоге видео, где предстала в черном крошечном бикини и ластах в тон. Наталья Рудова снялась с распущенными волосами и без макияжа. Звезда «Универа» плавала лежа на спине в море.