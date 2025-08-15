Мир «Игры престолов» поражает масштабом, но не меньше удивляет и внутренняя кухня сериала: сотни специалистов, съемки в разных уголках планеты, тысячи костюмов и декораций, а еще сложнейшие спецэффекты, без которых не обошлось ни одно сражение. В этой статье разберем, как именно создавалась эта киноэпопея, заглянем за кулисы производственного процесса, узнаем, где и когда проходили съемки, и почему бюджеты некоторых сезонов могли соперничать с полнометражными фильмами.