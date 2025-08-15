Мир «Игры престолов» поражает масштабом, но не меньше удивляет и внутренняя кухня сериала: сотни специалистов, съемки в разных уголках планеты, тысячи костюмов и декораций, а еще сложнейшие спецэффекты, без которых не обошлось ни одно сражение. В этой статье разберем, как именно создавалась эта киноэпопея, заглянем за кулисы производственного процесса, узнаем, где и когда проходили съемки, и почему бюджеты некоторых сезонов могли соперничать с полнометражными фильмами.
Особенности съемочного процесса
«Игра престолов» (англ. Game of Thrones) — американский фэнтезийный драматический телесериал, который основан на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, а финал вышел 19 мая 2019-го.
За восемь сезонов сериал стал мировым культурным феноменом, а его производство — настоящим испытанием для всей команды. Мы заглянем за кулисы кинопроизводства и узнаем, что происходило на съемочной площадке, какие находки и трудности сопровождали процесс и как создавалась магия Вестероса.
В 2009 отсняли пилотный сезон
В далеком 2009 году команда HBO сняла пилотный эпизод «Игры престолов» — и он оказался… полным провалом. Настолько, что многие уверены: само существование сериала — маленькое чудо. По воспоминаниям Дэвида Бениоффа и Дэниэла Уайсса, финальная версия первой серии «Зима близко» сохранила лишь около 10% от исходных кадров.
В неизменном виде пережили монтаж только сцена пира, момент разговора Сансы с матерью (и то с поправкой на то, что актрису Кейтилин Старк заменили), а также встреча Неда Старка с королем Робертом Баратеоном. Все остальное пересняли — от диалогов и мизансцен до ключевых сюжетных линий. Это была болезненная, но необходимая перезагрузка, которая и спасла будущий культовый сериал.
Кастинг проходил также в 2009
Пересъемка пилота стала не только техническим, но и актерским перезапуском. Персонажи получили новые лица: вместо Тамзин Мерчант Дейенерис сыграла Эмилия Кларк, а роль Кейтилин Старк перешла от Дженнифер Эль к Мишель Фэйрли — последняя замена случилась после того, как Эль решила отказаться от съемок, чтобы больше времени проводить с дочерью.
Интересно, что некоторые будущие звезды «Игры престолов» претендовали на совершенно другие роли. Иван Реон пробовался на Джона Сноу, но уступил место Киту Харингтону — и в итоге получил роль его кровожадного врага Рамси Сноу. Элизабет Олсен, ныне известная как Алая Ведьма из Marvel, пыталась попасть в образ Дейенерис, но не прошла дальше первого прослушивания. Натали Дормер (будущая Маргери Тирелл) тоже пробовалась на нераскрытую роль, возможно, ту же.
Съемки проходили в нескольких странах
Чтобы передать масштаб Вестероса, создатели отправили съемочные группы в разные уголки планеты. Северные локации в сериале ожили благодаря суровой природе Северной Ирландии и Исландии. Так, сцены на Железных островах, родине Грейджоев, снимали в живописной гавани Баллинтой в Северной Ирландии, а ледяные просторы за Стеной — в исландских ландшафтах.
Королевская Гавань обрела свой облик в Дубровнике (Хорватия): узкие улочки, крепостные стены и архитектура Старого города идеально подошли для съемок сцен с жителями столицы и золотыми плащами. А для масштабных стычек Ночного дозора с одичалыми команда отправлялась в национальный парк Ватнайекюдль в Исландии — там суровый климат и величественные ледники сделали атмосферу максимально правдоподобной.
Кит Харингтон извинился за ложь в отношении судьбы Джона Сноу
После финала пятого сезона фанаты были в шоке: Джон Сноу погиб, и все указывало на то, что это конец истории. Чтобы сохранить интригу, создатели и актерский состав пошли на настоящую конспирацию. Кит Харингтон лично заявил поклонникам, что благодарен за годы поддержки, но его путь в сериале завершен. Более того, в официальных анонсах шестого сезона упоминалось, что актер вернется лишь в «не слишком живом» виде.
На съёмках соблюдались строгие меры секретности — сцены с Харингтоном снимались в изоляции, а имя Джона Сноу актерам запрещали произносить вслух. Но утечки сделали свое дело: в сети появились кадры героя в боевом облачении. Когда правда раскрылась, Кит Харингтон публично извинился за обман, объяснив, что это была вынужденная мера ради сохранения сюрприза для зрителей.
Лошадиное сердце для Дейенерис было сделано из смеси желатина и сахара
Одна из самых запоминающихся сцен первого сезона — ритуал, в котором Дейенерис должна съесть огромное лошадиное сердце, чтобы доказать свою силу и подготовленность к материнству. На экране все выглядело реалистично и жутковато, но на самом деле сердце было бутафорским. Реквизиторы сделали его из желатина и сахара, чтобы имитировать плотную, вязкую текстуру настоящего органа.
Однако сладкая подделка оказалась далеко не деликатесом: Эмилия Кларк позже призналась, что вкус смеси был отвратительным и приторным до тошноты. Это сыграло создателям на руку — гримасы актрисы в сцене были абсолютно настоящими, и отвращение, которое видят зрители, исходило вовсе не от мастерской игры, а от искренних эмоций.
Сцены с великаном создавались при помощи специальной программы
Впечатляющие великаны из «Игры престолов» — результат тонкой комбинации технологий и живой актерской игры. На съёмочной площадке использовалась специальная программа, которая в реальном времени накладывала 3D-модель гиганта на отснятое видео. Это позволяло сразу видеть, как персонаж будет выглядеть в финальной версии, и корректировать кадры на месте.
Но полностью компьютерными великаны не были: для большей правдоподобности их движения исполнял каскадер ростом около 2 метров 30 сантиметров. Именно он задавал пластику, походку и мимику, а уже поверх отснятого материала накладывали цифрового гиганта — так получался образ, который одинаково внушал и восторг, и страх.
Один из визуальных эффектов сериала — сочетание графики и «живых» эффектов
Создатели «Игры престолов» умело комбинировали компьютерную графику с реальными спецэффектами, чтобы сцены выглядели максимально убедительно. Один из ярких примеров — момент в арене Меерина, когда на Дейенерис совершают покушение, и ее спасает внезапно прилетевший дракон.
Сам дракон, конечно, был создан с помощью CGI, но пламя, которое он изрыгает, — абсолютно настоящее. На съемочной площадке использовали мощный огнемет, чтобы получить реалистичное свечение, дым и реакцию окружающих. В итоге зрители получили зрелище, где граница между «нарисованным» и «живым» эффектом практически стерлась.
Бюджет съемок сериала «Игра престолов»
Фэнтезийная эпопея HBO обошлась телеканалу в колоссальную сумму — общие затраты на все восемь сезонов составили около 562 миллионов долларов США. Эти деньги ушли на всё: от постройки декораций и пошива костюмов до работы огромной команды специалистов по спецэффектам и гонораров актерам.
По данным, бюджет распределялся следующим образом.
Первый сезон (пилотный) — примерно 6 млн долларов за эпизод. При десяти сериях затраты составили около 60 млн долларов.
Второй, третий, четвертый и пятый сезоны — тоже по 6 млн долларов за серию, то есть каждый сезон обходился примерно в 60 млн долларов.
Шестой сезон — 10 млн за эпизод, всего 10 серий, итоговая сумма — 100 млн долларов.
Седьмой сезон — 10 млн за серию, но уже только 7 эпизодов, общий бюджет — 70 млн долларов.
Восьмой сезон — рекордные 15 млн долларов за эпизод, при шести сериях — 90 млн долларов.
Для сравнения: некоторые сезоны «Игры престолов» по затратам сопоставимы с бюджетами крупных голливудских блокбастеров — и это заметно в масштабе и зрелищности каждой серии.