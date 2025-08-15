Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В сети удивились изменившейся внешности Александра Олешко

Пользователи сети не узнали Олешко на видео в интернете

В сети удивились изменившейся внешности российского актера и телеведущего Александра Олешко. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Александр Олешко, фото: соцсети
Александр Олешко, фото: соцсети

49-летний артист предстал перед камерой, лежа в шезлонге во время отпуска. Он позировал с голым торсом и полностью седыми волосами на голове, зачесанными назад.

При этом ведущий высказался о своей внешности.

«Я уже не мальчик и практически весь седой. Конечно, во время съемок я делаю свои волосы немного другого цвета. (…) Быть седым в кадре — я буду вас расстраивать этим», — отметил он.

Пользователи сети оценили кадры в комментариях. «Не сразу узнала, только когда заговорил», «Совсем другой человек», «Не поняла, кто это. Олешко?», «Почему он такой старый?», «Не знала, что вы седой», — заявили юзеры.