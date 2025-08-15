Ричмонд
Настасья Самбурская похвасталась фигурой в прозрачном боди

Актриса показала откровенное фото в личном блоге

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Настасья Самбурская, фото: соцсети
Настасья Самбурская, фото: соцсети

38-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру в гримерной комнате. Так, она предстала перед зеркалом в прозрачном боди с кружевами, сквозь ткань которого виделись черные трусы. Кроме того, на ней были сетчатые колготки и белые остроносые туфли. Образ знаменитости дополнили чокер на шее, серьги и головной убор с кружевными вставками.

«Мой наряд на спектакль “Охота на мужчин”. Я играю в его составе, но пока дат со мной нет», — уточнила звезда популярного телесериала «Универ».