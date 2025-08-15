Настасья Самбурская похвасталась фигурой в прозрачном боди

38-летняя знаменитость запечатлела себя на камеру в гримерной комнате. Так, она предстала перед зеркалом в прозрачном боди с кружевами, сквозь ткань которого виделись черные трусы. Кроме того, на ней были сетчатые колготки и белые остроносые туфли. Образ знаменитости дополнили чокер на шее, серьги и головной убор с кружевными вставками.