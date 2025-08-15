Михаил Ефремов оплатит младшей дочери учебу в США

Младшая дочь заслуженного артиста России Михаила Ефремова и его супруги Софьи Кругликовой Надежда будет учиться на хореографа в США. Об этом пишет KP.RU.
По данным источника, 18-летняя Надежда поступила в частный университет Hofstra University в Нью-Йорке. Девушка с детства занималась танцами, посещала мастер-классы именитых танцоров и участвовала в международных соревнованиях.
«Надя поступила, будет четыре года учиться на танцора, хореографа в Нью-Йорке. Получила стипендию — 60 процентов расходов на обучение будут возмещать как талантливой студентке», — рассказал изданию друг семьи Ефремова.
Отмечается, что учебный год в учреждении стоит около 30 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей), а проживание в студенческом городке — 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Известно также, что в США живет бабушка Надежды по материнской линии.
Ранее в сети появилось редкое фото 18-летней Надежды Ефремовой.