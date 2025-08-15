Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Уехавший из России актер Панин признался в работе доставщиком еды в США

Актер Алексей Панин сообщил, что вместе с дочерью работал курьером в доставке
Алексей Панин
Алексей ПанинИсточник: Legion-Media.ru

Актер Алексей Панин (внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) рассказал о работе доставщиком еды после переезда в США. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети.

Артист поддержал коллегу Марию Шалаеву, которая призналась в стыде из-за работы таксисткой после отъезда из России. Панин сообщил, что занимался доставкой еды в США. По словам актера, он был водителем, а его дочь — курьером.

«Каждый актер в Голливуде прошел какие-то сложности — был официантом, водителем. Что мы будем рассказывать, когда пойдем по красной дорожке, если у нас не будет такого жизненного опыта?» — пояснил Панин.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины прекратила розыск Панина. Украинские спецслужбы начали досудебное расследование в отношении артиста в 2015 году. Причиной послужило «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.