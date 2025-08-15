Роль Виктора Франкенштейна исполнил Питер Кашинг, который стал близким другом Кристофера Ли и много снимался с ним в паре. «Проклятие Франкенштейна» получилось удачным, и студия Hummer сняла еще шесть продолжений. Однако Ли сыграл только в первой части, а после ее успеха получил новую роль: графа Дракулы. Этот образ прочно прилип к актеру, и он возвращался к нему еще девять раз.