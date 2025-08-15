Более двухсот лет назад, в 1818 году в свет вышел готический роман писательницы Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», ставший классикой научной фантастики. Книга пережила десятки экранизаций, переделок и адаптаций. Но еще большим успехом пользуется герой ее романа.
Чудовище, созданное ученым Виктором Франкенштейном и часто называемое именем своего создателя, появилось более чем в 400 полнометражных фильмах, не считая короткометражек и телесериалов. За воплощение этого персонажа на экране брались сотни актеров, а мастера грима соревновались друг с другом, выдумывая новые визуальные грани знаменитого образа. И несмотря на более чем столетнее присутствие монстра Франкенштейна в кино, интерес к нему не утихает до сих пор.
Чарльз Огл
Первой экранизацией романа Мэри Шэлли стал короткометражный фильм ужасов «Франкенштейн», снятый Дж. Сирлом Доули в 1910 году. В роли Виктора Франкенштейна снялся Огастес Филлипс, а монстра сыграл актер Чарльз Огл, для которого эта работа стала одной из первых. Успех фильма дал мощный импульс карьере начинающего артиста, который за следующие 16 лет успел сняться более чем в 300 фильмах.
Сюжет значительно отличается от литературного первоисточника, из которого намеренно удалили убийства, совершенные монстром и охоту Виктора за своим творением. Создатели предпочли сосредоточиться на мистической и психологической стороне романа.
Фильм вышел в значительной степени новаторским. Для демонстрации «рождения» монстра Франкенштейна Доули придумал оригинальный спецэффект. Он сделал специальный манекен с управляемыми руками и головой, а затем сжег его. После пленку пустили в обратном направлении, и получился эффект появления чудовища из дыма и пламени.
Борис Карлофф
Эталонного монстра Франкенштейна, чье изображение широко известно до сих пор, сыграл знаменитый британский актер Борис Карлофф. Фильм «Франкенштейн» 1931 года с его участием, снятый режиссером Джеймсом Уэйлом, стал одним из самых известных фильмов ужасов мирового кинематографа.
На момент съемок за плечами у Карлоффа было около 80 фильмов, но не был широко известным актером. «Франкенштейн» сделал его звездой, а также помог определиться с жанром. В дальнейшем актер стал известен как король ужасов, и снимался в подобных картинах до конца карьеры.
К роли монстра Франкенштейна Борис Карлофф вернулся в фильмах «Невеста Франкенштейна» и «Сын Франкенштейна», вышедших в 1935 и 1939 годах. А в 1944 он появился в фильме «Дом Франкенштейна», но уже в нетипичной роли безумного ученого доктора Ниманна. Монстра в этом и дальнейших фильмах студии Universal играл Гленн Стрендж.
Кристофер Ли
Великий английский актер сэр Кристофер Ли известен современному зрителю в первую очередь как маг Саруман из трилогии Питера Джексона «Властелин колец» и граф Дуку из второй трилогии Джорджа Лукаса о событиях в далекой галактике. Но в 50–60 годах прошлого века он был звездой фильмов ужасов киностудии Hammer.
Ли появился в образе чудовища в фильме «Проклятие Франкенштейна» 1957 года. По сценарию его собирают из различных кусков, добытых безумным ученым Виктором Франкенштейном. Желая обеспечить своему гомункулу острый ум, Виктор подстраивает гибель престарелого профессора, живущего неподалеку. Но когда дело доходит до извлечения мозга, происходит драка с ассистентом Виктора Полом. В результате мозг повреждается, и вместо нового человека на свет появляется склонный к насилию монстр.
Роль Виктора Франкенштейна исполнил Питер Кашинг, который стал близким другом Кристофера Ли и много снимался с ним в паре. «Проклятие Франкенштейна» получилось удачным, и студия Hummer сняла еще шесть продолжений. Однако Ли сыграл только в первой части, а после ее успеха получил новую роль: графа Дракулы. Этот образ прочно прилип к актеру, и он возвращался к нему еще девять раз.
Кодзи Фурухата
Интересный подход к истории о чудовище Франкенштейна продемонстрировали японские кинематографисты. В 1965 году на экраны вышел кайдзю-фильм «Франкенштейн против Барагона», снятый Исиро Хонда, в котором под именем Франкенштейна скрывается сам монстр, а не его создатель. Играет это существо актер Кодзи Фурухата.
По сюжету в конце Второй мировой немцы вывозят в Японию сердце чудовища Франкенштейна. Оно попадает в исследовательский центр в тогда еще малоизвестном городе Хиросима, который вскоре накрывают ядерной бомбой американцы. Радиация оказывает нетипичное влияние на сердце. Оно превращается в мальчика, который, спустя 15 лет, попадает в руки ученых. Вскоре, благодаря белковому питанию, паренек превращается в монстра по имени Франкенштейн.
Параллельно в Японии начинают происходить странные события, вызванные подземным динозавром Барагоном. Однако, поскольку его до поры никто не видел, подозрения падают на Франкенштейна. Чудом избежавший расправы монстр убегает от ученых, чтобы появиться в решающий момент и вступить в схватку с подземным чудовищем.
Джейкоб Элорди
Неослабевающий интерес к произведению Мэри Шелли демонстрирует оскароносный режиссер Гильермо дель Торо, известный по своим работам «Лабиринт Фавна» и «Форма воды». Его фильм ужасов под названием «Франкенштейн» готовится к выходу на стриминговом сервисе Netflix в ноябре текущего года.
Первоначально роль монстра в нем должен был сыграть Эндрю Гарфилд, известный по роли Питера Паркера в блокбастере 2012 года «Новый Человек-паук». Однако из-за нестыковок в расписании востребованного актера роль досталась звезде сериала «Эйфория», австралийцу Джейкобу Элорди.