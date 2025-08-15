Ричмонд
Эмили Блант кардинально сменила имидж для фильма «Дьявол носит Prada 2»

Актриса стала блондинкой ради роли в продолжении культового фильма
Эмили Блант
Эмили БлантИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Эмили Блант кардинально сменила имидж для «Дьявол носит Prada 2». Об этом сообщает People.

40-летняя актриса появилась в кадре в черно-красном свитере Coach с вышитой надписью «NY» и изображением яблока. Образ дополнил серебристый галстук и солнцезащитные очки Dior. При этом Эмили Блант предстала с холодным блондом и стрижкой каре.

Эмили Блант
Эмили БлантИсточник: Legion-Media.ru

Съемки продолжения фильма «Дьявол носит Prada» стартовали в июле в Нью-Йорке. К свои ролям, помимо Блант, вернулись Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Стэнли Туччи. В фильме также появится Кеннет Брана, который сыграет мужа персонажа Миранды Пристли.

Ранее в сети появились кадры Энн Хэтэуэй с актером, играющим ее возлюбленного в «Дьявол носит Prada 2».