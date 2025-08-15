Эмили Блант кардинально сменила имидж для фильма «Дьявол носит Prada 2»

Актриса Эмили Блант кардинально сменила имидж для «Дьявол носит Prada 2». Об этом сообщает People.
40-летняя актриса появилась в кадре в черно-красном свитере Coach с вышитой надписью «NY» и изображением яблока. Образ дополнил серебристый галстук и солнцезащитные очки Dior. При этом Эмили Блант предстала с холодным блондом и стрижкой каре.
Съемки продолжения фильма «Дьявол носит Prada» стартовали в июле в Нью-Йорке. К свои ролям, помимо Блант, вернулись Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Стэнли Туччи. В фильме также появится Кеннет Брана, который сыграет мужа персонажа Миранды Пристли.
Ранее в сети появились кадры Энн Хэтэуэй с актером, играющим ее возлюбленного в «Дьявол носит Prada 2».