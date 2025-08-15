Юлия Высоцкая и ее 87-летний супруг, знаменитый режиссер Андрей Кончаловский, провели романтическое свидание в Париже. Актриса поделилась новыми фотографиями с мужем в своем телеграм-канале.
51-летняя Высоцкая рассказала о своем восхищении Парижем — о любимом кафе Carette, где можно попробовать булочки с яблоками (chausson aux pommes), о прогулке в Люксембургском саду в компании любимого человека и отдыхе на летней веранде с бокалом ледяного шампанского.
«Я всегда хочу в Париж. Долгие прогулки по набережным, сhausson aux pommes (булочка с яблоком) из кафе Carette — по форме вобла воблой, а на вкус лучше не бывает, ледяное шампанское, зеленые стулья Люксембургского сада и, конечно, любимый рядом. В общем, romantique в идеальном о нем представлении», — написала актриса.
На другом снимке супруги были запечатлены в ресторане. Они позировали на фоне красивого заката, сидя за столом. Высоцкая была одета в белоснежное платье на широких бретелях. Она собрала волосы в высокий пучок и надела солнцезащитные очки.
Кончаловский позировал в темной футболке, шляпе и очках. Жена прикрыла ему рот рукой и радостно улыбалась. Режиссер склонил голову и поцеловал руку супруги.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский познакомились в 1997 году в Сочи во время «Кинотавра». Спустя год пара сыграла свадьбу. В этом браке у звезд родились дочь Мария и сын Петр.
В начале июня Высоцкая показала романтические фото с 87-летним Кончаловским в особый день. Актриса и режиссер отметили 29-ю годовщину со дня знакомства.