Мишустин поздравил Екатерину Васильеву с юбилеем

Образы народной артистки РСФСР вошли в золотой фонд отечественного кино, отметил премьер
Екатерина Васильева
Екатерина ВасильеваИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку РСФСР актрису театра и кино Екатерину Васильеву с днем рождения, отметив ее вклад в фонд отечественного кинематографа.

«Вы посвятили свою жизнь служению искусству, создали десятки ярких и запоминающихся образов на театральных подмостках и в кино, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, отмечены высокими наградами», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.

Как отметил премьер, Васильевой подвластны любые роли — как комедийные, так и драматические.

«Вы умеете точно и глубоко передавать характер своих героинь, заставляя зрителя переживать всю палитру чувств и эмоций. Желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и всего самого хорошего», — добавил Мишустин.

Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве в семье поэта Сергея Васильева и Олимпиады Макаренко, племянницы педагога и писателя Антона Макаренко. В 1967 году она окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова).

Васильева дебютировала в кино в студенческие годы, сыграв небольшую роль в фильме режиссера Федора Филиппова «На завтрашней улице» (1965). Среди наиболее известных кинокартин с участием Васильевой — «Бумбараш» по произведениям Аркадия Гайдара (1971), «Соломенная шляпка» по мотивам водевиля Эжена Лабиша (1974), «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца (1978), «Экипаж» (1979), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» по произведениям Марка Твена (1981), «Чародеи» (1982).