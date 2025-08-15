Мишустин поздравил Екатерину Васильеву с юбилеем

«Вы посвятили свою жизнь служению искусству, создали десятки ярких и запоминающихся образов на театральных подмостках и в кино, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, отмечены высокими наградами», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства.