Мишустин поздравил Людмилу Хитяеву с юбилеем

Людмила Хитяева родилась 15 августа 1930 г. в Нижнем Новгороде. В 1952 г. она окончила Горьковское театральное училище (ныне Нижегородское театральное училище, колледж, им. Е. А. Евстигнеева). В 1952—1961 гг. Хитяева была актрисой Горьковского театра драмы им. М. Горького. Артистка дебютировала в кино в 1957 году, исполнив роль Екатерины Ворониной в экранизации одноименного романа Анатолия Рыбакова (режиссер Исидор Анненский). Эта киноработа принесла ей первую известность. В общей сложности актриса снялась в более чем 40 фильмах и сериалах.